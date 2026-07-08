EAA Chapter 975 Pancake Breakfast
EAA Chapter 975 Pancake Breakfast
lt's the annual pancake breakfast at the Soldotna Airport put on by the Kenai Peninsula Experimental Aircraft Association, Chapter 975. Breakfast is $10 per person, seniors are $8 per person. We will be serving pancakes, eggs, sausages, fruit, juice, and coffee. There will be balsa wood planes for kids. Come on out!
Soldotna Airport
$8 for seniors -$10 general
08:00 AM - 11:00 AM on Sat, 11 Jul 2026
Event Supported By
Kenai Peninsula Experimental Aircraft Association
(907)252-3582
eaachapter975@gmail.com
Soldotna Airport
Funny River Rd - Marc Air HangarSoldotna, Alaska 99669
(907)252-3582
eaachapter975@gmail.com