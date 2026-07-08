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Public Radio for the Central Kenai Peninsula
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EAA Chapter 975 Pancake Breakfast

EAA Chapter 975 Pancake Breakfast

lt's the annual pancake breakfast at the Soldotna Airport put on by the Kenai Peninsula Experimental Aircraft Association, Chapter 975. Breakfast is $10 per person, seniors are $8 per person. We will be serving pancakes, eggs, sausages, fruit, juice, and coffee. There will be balsa wood planes for kids. Come on out!

Soldotna Airport
$8 for seniors -$10 general
08:00 AM - 11:00 AM on Sat, 11 Jul 2026

Event Supported By

Kenai Peninsula Experimental Aircraft Association
(907)252-3582
eaachapter975@gmail.com
https://chapters.eaa.org/eaa975
Soldotna Airport
Funny River Rd - Marc Air Hangar
Soldotna, Alaska 99669
(907)252-3582
eaachapter975@gmail.com
https://chapters.eaa.org/eaa975