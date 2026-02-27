El ICE tomó a esta madre y a sus hijos de Soldotna. Después vinieron la conmoción, la indignación y la tristeza.

**Editor’s note: This story was originally published in English as “ICE took this mom and her kids from Soldotna. Shock, outrage and sadness came next.” This version was translated by Gwenna Corvez, of Juneau.

La vida de Alex Sánchez-Ramos es muy diferente a la de hace una semana. Fue entonces cuando un grupo de agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpió en la casa de su familia en Soldotna y arrestó a su esposa, Sonia Espinoza Arriaga, y a dos de sus hijos. Sánchez-Ramos, ciudadano de Alaska y Estados Unidos de toda la vida, describió una escena caótica mientras los agentes daban órdenes al hijo mayor de Sonia.

“Estaba demasiado preocupado, enloqueciendo, como si no supiera nada”, dijo Sánchez-Ramos. “Estaba pálido, llorando. Matías lloraba. No sabía qué estaba pasando, pero veía a todos esos hombres con armas, chalecos tácticos y máscaras, y a mí, esposado, y a su hermano también. El chico también estaba en shock”.

Sánchez-Ramos habla en el vestíbulo del Safeway de Soldotna, cerca de la medianoche. Está entre turnos en sus dos trabajos, todavía con el uniforme de su primer trabajo, mientras explica lo que sucedió. Sonia habla por teléfono desde México. La pone en altavoz y traduce.

“Dijo que era muy difícil de mirarlo mientras estaba sentada en el coche y… y empezó a tener un poco de esperanza que era… sentía que era solo ella quien se iba”, dijo Sánchez-Ramos. “¿Por qué esposarían a un niño, a unos niños, y los detendrían así?”

Sonia Espinoza Arriaga / Courtesy photo Sonia Espinoza Arriaga, Alex Sanchez-Ramos and Cristofer Cardenas Espinoza.

El hijo mediano se unió más tarde a ellos, y los agentes llevaron al grupo a Anchorage. Una vez allí, Alexis, de 18 años y el mayor, fue separado y llevado al Complejo Correccional de Anchorage. Espinoza Arriaga y los dos menores fueron llevados a la oficina local del ICE en el centro. Los líderes religiosos creen que este caso marca la primera vez que el ICE detiene a menores en Alaska.

Sánchez-Ramos siguió a su familia a Anchorage, donde llegó aproximadamente una hora y media después. Espinoza Arriaga dijo que le dijeron que ella y sus dos hijos menores pasarían la noche en un hotel. Los agentes confiscaron los teléfonos de la familia, pero ella pudo llamar a su esposo desde el teléfono de un oficial. Quedaron en reunirse al día siguiente con su abogado.

Pero esa reunión en persona no se llevó a cabo. Esa misma noche, Espinoza Arriaga y sus dos hijos menores fueron subidos a un avión y trasladados al sur. Menos de 48 horas después de que el ICE llegará a su puerta, ya estaban en México.

“Subió al avión como a las 11:30 de la noche, y fue entonces cuando se dio cuenta de que la habían engañado y que Alexis se había ido”, dijo Sánchez-Ramos. “Y no entendía dónde estaba ni adónde iban, y le dijeron que llegaría más tarde. Totalmente engañosos todo el tiempo”.

En los días desde entonces, miembros de la comunidad, líderes religiosos y legisladores estatales se pusieron en acción para apoyar a la familia en medio de su futuro incierto.

Por lo último que sabemos, el miércoles, Alexis permanecía detenido en el Centro de Detención del Noroeste del ICE en Tacoma, Washington, según la base de datos de localización de detenidos del ICE. Espinoza Arriaga dijo que ha podido hablar con él y que la situación se ha calmado desde que se le permitió usar un teléfono. Sin embargo, añadió que Alexis está ansioso por salir y que no están seguros de cuándo se reunirán.

Sonia Espinoza Arriaga / Courtesy photo Alexis Espioza Arriaga

Sánchez-Ramos dijo que todo empezó con una audiencia de inmigración el 13 de enero a la que su esposa no asistió. Fue poco después de una a la que asistió de forma remota. Dijo que pensaron que la segunda audiencia podría haber sido una continuación, porque no estaba claro cuál era el propósito. Dos días después, llegó una carta con una orden de deportación y una explicación de cómo Espinoza Arriaga podría permanecer legalmente en el país.

Fue entonces cuando la pareja contactó a un abogado para explorar sus opciones y creyeron que habían solucionado todo.

“Confiamos en el proceso, confiamos en el gobierno, confiamos en los tribunales, porque presentamos la documentación”, dijo Sánchez-Ramos. “Y cuando tu abogado te dice: ‘No se preocupe, todo va a estar bien, porque presentaron la documentación, esto es lo que va a pasar,’ eso es lo que sucede en su caso, según su experiencia”.

Espinoza Arriaga y sus tres hijos llegaron a Estados Unidos en 2023, buscando asilo por la violencia de los cárteles y la violencia doméstica. Mientras su caso de asilo avanzaba, ella y sus dos hijos mayores obtuvieron permisos de trabajo.

Espinoza Arriaga y Sánchez-Ramos tenían dos trabajos cada uno. Alexis y Cristofer, de 16 años y que todavía está en la escuela secundaria, también trabajaban. Ni Espinoza Arriaga ni ninguno de sus tres hijos tienen antecedentes penales, según líderes religiosos que ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer la detención de la familia la semana pasada. El menor, Matias, tiene 5 años y asiste al kínder.

Sonia Espinoza Arriaga / Courtesy photo Sonia Espinoza Arriaga, Matias Espinoza Arriaga and Alexis Espinoza Arriaga.

A pesar de sus horarios, Sánchez-Ramos dice que siempre intentan sacar tiempo para la familia.

“Todos nos aseguramos de que uno de nosotros esté presente para Matías en todo momento”, dijo. “Nosotros, Sonia o yo, cocinamos todas las noches, nos sentamos a la mesa y tenemos una tradición”.

La pareja se conoció mientras trabajaban en Don José's en Soldotna. El negocio es propiedad de la familia de Sánchez-Ramos, con algunas sucursales en la zona de Southcentral. Él se sintió atraído por su personalidad divertida y su “risa genial”. Ella destaca su buena apariencia y actitud positiva en el trabajo. Y dijo que era muy importante que se llevara bien con sus hijos.

Fue Sánchez-Ramos quien recogió a Cristofer, de 16 años, de la escuela la mañana en que detuvieron a la familia. Una portavoz del ICE, Christine Cuttita, informó a KDLL por correo electrónico que inicialmente, ICE mantuvo a Espinoza Arriaga junto con sus hijos a petición suya, hasta que el ICE entregó al hijo mayor para que fuera procesado como adulto en Anchorage.

“ICE NO separa familias”, dijo Cuttita. “Los padres tienen la opción de llevarse a sus hijos menores con ellos o dejarlos al cuidado de alguien que ellos designen. Esto es consistente con la aplicación de la ley migratoria de las administraciones anteriores.”

En un video publicado en TikTok, Cristofer dijo que estaba en medio de un examen de inglés cuando lo llamaron a la oficina. Sanchez-Ramos llora al recordar la conversación que tuvieron frente a la escuela.

Sonia Espinoza Arriaga / Courtesy photo Cristofer Cardenas Espinoza cuts Alex Sanchez-Ramos' hair. Sixteen-year-old Espinoza is an aspiring barber.

"Vió la mirada que le dirigí y de inmediato me preguntó: '¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?'", dijo Sanchez-Ramos. "Y le dije: 'No, no estoy bien. Las cosas están muy mal ahorita'".

Sanchez-Ramos dijo que abrazó a Cristofer y luego lo llevó al puesto de la Policía Estatal de Alaska en Soldotna.

Austin McDaniel es portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Alaska, la agencia matriz de los agentes. Afirmó que el departamento no tiene contrato con el ICE ni autoridad para aplicar medidas migratorias, pero que los agentes intentan ser "buenos aliados" de las fuerzas del orden locales y federales.

"Asistimos a las fuerzas del orden federales en el desempeño de sus funciones legales en la zona de la península de Kenai, lo cual no es fuera de lo normal para las fuerzas del orden federales, ya que operan en zonas del estado donde no tienen oficinas ni personal a tiempo completo", declaró McDaniel.

McDaniel explicó que la asistencia incluyó permitir que los agentes del ICE usarán el garaje del agente estatal para trasladar a la familia entre vehículos. McDaniel afirmó desconocer si los agentes del ICE han llevado a otros detenidos a la oficina de los agentes estatales en Soldotna. McDaniel indicó que es habitual que otras agencias notifiquen a los agentes sobre sus actividades, pero no especificó qué sucedió en este caso. Refirió cualquier pregunta adicional al ICE.

El jefe de policía de Soldotna, Stace Escott, afirma haberse enterado de la detención de la familia a través de un artículo del Anchorage Daily News que KDLL compartió con él. Comentó que las agencias federales que operan en la ciudad suelen notificar a las fuerzas del orden locales sobre su presencia cuando es necesario, pero eso no ocurrió la semana pasada.

"Que yo sepa, nuestro departamento no fue notificado o no necesitaba ser notificado", declaró. "Así que no teníamos conocimiento de eso".

Alex Sanchez-Ramos / Courtesy photo Alex Sanchez-Ramos and Sonia Espinoza Arriaga stand in the Kenai Courthouse on their wedding day on Thursday, Feb. 5, 2026 in Kenai, Alaska.

Escott dijo que no está preocupado por eso. Aseguró que confía en el ICE y, a diferencia de lo que esperan los agentes estatales, afirmó que es lógico que la agencia no quiera avisar a nadie de un próximo operativo.

"Cuanto más estrictamente puedan mantener esa información, mejor, supongo", concluyó.

El ICE ha detenido a otros en Alaska, incluyendo en Soldotna.

La primavera pasada, agentes del ICE detuvieron al dueño de un negocio de Soldotna en su domicilio después de que un gran jurado federal lo acusara de declarar falsamente su ciudadanía y de reingresar ilegalmente a Estados Unidos a mediados de la década de 1990. Había sido deportado previamente. Se declaró inocente de ambos cargos.

Antes del arresto del año pasado, Francisco Rodríguez Rincón había vivido en Soldotna durante décadas y era propietario de Señor Panchos y Sol-Agave México!, ambos restaurantes en la zona de Soldotna.

El gobierno federal finalmente deportó de nuevo a Rodríguez Rincón a México y luego retiró los dos cargos penales contra él.

Soldotna y la península de Kenai en su conjunto son republicanos de forma confiable. Apoyaron firmemente a Donald Trump en las elecciones de 2024. Sin embargo, un grupo de residentes de la zona se ha pronunciado tenazmente en contra de diversas medidas federales durante el segundo mandato de Trump.

A principios de este mes, cientos de personas se congregaron en una intersección concurrida de Soldotna para denunciar las operaciones federales de inmigración. La manifestación se produjo semanas después de que agentes federales dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, Minnesota.

El viernes pasado, más de 100 personas se reunieron en la Iglesia Luterana de Cristo de Soldotna para intercambiar ideas sobre cómo ayudar a la familia. Al final de la noche, el grupo había organizado una vigilia con velas y había recaudado más de 1700 dólares en efectivo, la mitad para donar a Sánchez-Ramos y la otra mitad para Espinoza Arriaga en México.

Ashlyn O'Hara / KDLL A sign hanging in the door of Senor Pancho's Mexican Restaurant says the business is closed permanently on Saturday, May 24, 2025 in Soldotna, Alaska.

Dos asistentes son amigos de los familiares deportados. Pidieron no ser identificados por temor a represalias laborales, pero compartieron recuerdos de ver películas de terror con Alexis y escuchar música (especialmente de Natanael Cano) con Cristofer.

Una amiga dijo que se derrumbó al enterarse de que la familia había sido detenida, diciendo que no creía que algo así pudiera suceder en Soldotna.

“A todos nos gustaba pasar tiempo juntos, ya sabes, dar paseos en coche”, dijo una amiga. “Fuimos a Anchorage un par de veces de compras. Son gente muy amable, disfrutamos haciendo cosas de adolescentes”.

Otra dijo que tenía una relación muy estrecha con la familia, especialmente con Espinoza Arriaga, porque ambos hablan español. Describe a Espinoza Arriaga como una persona trabajadora y compasiva, una cocinera increíble que siempre daba buenos consejos y que vino a Estados Unidos en busca del sueño americano.

“Venir aquí iba a marcar una gran diferencia en su vida y en la de sus hijos, y además, ya sabes, se enamoró y se casó”, dijo esta amiga. “Así que creo que venir aquí le ha sido de gran ayuda, porque se está convirtiendo en una mujer realmente fuerte y más feliz que antes.”

Ashlyn O'Hara / KDLL Rev. Meredith Harber leads a community meeting to support a family deported from Soldotna on Friday, Feb. 20, 2026 in Soldotna, Alaska.

Susan Nabholz, exmaestra del Distrito Escolar del Municipio de la Península del Kenai, comentó que Cristofer fue su alumno. Lo recuerda como un niño de sonrisa fácil y capaz de escribir poesía en español e inglés.

“Actualmente, tenemos una nación llena de personas avariciosas, egoístas y llenas de odio”, dijo. “Queremos tener personas amables, compasivas y que intenten hacer lo correcto. Y eso es exactamente lo que esta familia estaba haciendo: todas esas cosas que eran las cosas correctas. Me da asco pensar que, de repente, todo eso les fue arrebatado."

El superintendente del Distrito Escolar del Municipio de la Península del Kenai, Clayton Holland, se expresó de manera similar. La semana pasada, declaró a KDLL que ningún agente del ICE ha ingresado a un campus escolar y que la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) prohíbe al personal escolar compartir información estudiantil con personas que no sean familiares.

“Todos los acuerdos que tengamos, ya sea con una empresa en línea o cualquiera otra, respetan y honran la FERPA”, dijo. “Y la FERPA también se aplica a las fuerzas del orden, con la excepción de situaciones de emergencia donde sea necesario proteger, básicamente, la salud y la seguridad de un estudiante u otras personas”.

Al día siguiente de la detención de la familia, Holland envió un correo electrónico masivo a los administradores de las 42 escuelas del distrito, recordándoles qué hacer si un agente del ICE llega a su campus. Una lista con viñetas indica al personal que debe obtener el nombre del agente y la documentación que respalde su solicitud, contactar inmediatamente con la oficina del distrito en Soldotna y dirigir al oficial a la oficina principal de la escuela.

Holland dijo que es importante recordar que los objetivos del ICE son seres humanos.

Sonia Espinoza-Arriaga / Courtesy photo Sonia Espinoza Arriaga and Matias Espinoza Arriaga.

“Estos niños son nuestros niños y creo que a veces se olvida eso”, dijo. “Recuerden que hay humanidad involucrada. Estos niños tienen amigos. Tienen personal que se preocupa por ellos y hay una manera correcta de hacer las cosas. Esta no es la manera correcta de hacerlo”.

Los legisladores estatales del Comité Judicial de la Cámara de Representantes se reunieron el lunes para revisar la detención de menores por parte del ICE en Alaska. Una experta en leyes de inmigración les dijo a los legisladores que estaba sorprendida por la rapidez con la que la familia fue deportada.

“Según entiendo los hechos, esta familia no tuvo la oportunidad de impugnar la orden de deportación contra al menos uno de sus miembros debido a la rapidez y la brusquedad con la que fueron deportados de Estados Unidos”, declaró Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia.

Añadió que la familia debería haber tenido la oportunidad de impugnar la orden federal de deportación. Explicó que existen razones legales para faltar a una audiencia de inmigración, como correo mal dirigido o una emergencia médica.

“Esto no se ajusta al debido proceso”, afirmó. “Esto no es lo que permite la Constitución. Esta familia debería haber tenido la oportunidad de ser escuchada sobre cualquier reclamación que el gobierno de Estados Unidos, el poder ejecutivo, esté presentando en contra de ellos.”

La pareja esta agradecida por el apoyo de todos. El miércoles, una campaña de GoFundMe para la familia había recaudado más de $15,000 para gastos legales y para ayudar a Espinoza Arriaga y sus hijos a comenzar de nuevo en México.

Se desconoce qué le espera a Alexis, el hijo mayor, en el centro de detención de Tacoma.

Sonia Espinoza Arriaga / Courtesy photo Alexis Espinoza Arriaga and Cristofer Cardenas Espinoza.

En México, la violencia estalló el fin de semana después de que el gobierno mexicano asesinó al líder de un poderoso cártel de droga. A muchos residentes se les ordenó quedarse en casa.

En mensajes a KDLL enviados a través de TikTok, Cristofer, el hijo mediano, describió haber visto autos en llamas. Dijo que le asusta la violencia de los cárteles y que extraña a su novia en Soldotna.

"No quiero estar aquí", dijo en un video de TikTok. "Solo quiero volver a mi vida."

Agradece a la gente que se ha comunicado con él.

Espinoza Arriaga dijo que se están quedando con su hija, que vive cerca de una tienda de artículos básicos. Intenta mantener la calma, pero ella y Cristofer dicen estar asustados, estresados y tristes. Quiere regresar a Soldotna para mantener unida a su familia, en su hogar.

Sánchez-Ramos dijo que el objetivo a largo plazo es que la familia regrese a Alaska. Comentó que su abogado les presentó una posible solución. Pero nada está garantizado. No se pudo contactar a su abogado para que hiciera comentarios, pero está impugnando la detención de la familia en un tribunal federal.

Por ahora, Sánchez-Ramos intenta hacer lo que puede por Alexis en Tacoma y renovar su pasaporte para posiblemente visitar a su esposa y sus dos hijos en México. Tiene dos trabajos y está de guardia en un tercero, y dijo que es difícil regresar cada día a una casa silenciosa.

"Cada vez que llego a casa, veo eso, ¿sabes?", dijo. “Y lo siento. Y está tan vacío sin Sonia y los niños, y los extraño muchísimo.”

En el jardín delantero, un muñeco de nieve que construyó con Matías empieza a derrumbarse. Dijo que esperaron a que la nieve tuviera la textura adecuada y lo construyeron principalmente a oscuras mientras su esposa preparaba la cena en la cocina.