© 2026 KDLL
Public Radio for the Central Kenai Peninsula
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Support public radio — donate today!

Anchorage Bowl Chamber Orchestra 12th Annual Kenai Peninsula Tour - Kenai Concert!

Anchorage Bowl Chamber Orchestra 12th Annual Kenai Peninsula Tour - Kenai Concert!

The Anchorage Bowl Chamber Orchestra's 12th Annual Kenai Peninsula Tour! At the Kenai Senior Citizen's Center Sunday 5/31 at 2:00pm! Performing works by José L. Elizondo, Edward MacDowell, and music from anime series such as Demon Slayer, Attack on Titan, and Fullmetal Alchemist. This event is free, open to the public, and suitable for all ages. Donations are gratefully accepted.

Kenai Senior Center
02:00 PM - 03:30 PM on Sun, 31 May 2026

Event Supported By

Anchorage Bowl Chamber Orchestra
contact@anchoragechamberorchestra.org
https://www.facebook.com/AnchorageChamberOrchestra/
Kenai Senior Center
361 Senior Court
Kenai, Alaska 99611
9072621280
kpfcsp@soldotnaseniors.com