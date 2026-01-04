KCHS Kenai Nordic Ski Club offers ski lessons for all ages Saturday, Dec. 5, at the Skyview Trailhead behind Skyview Middle School.

Ski lessons are from 10 a.m. to 12:30 p.m.

2-kilometer and 5-kilometer community ski races are at 1 p.m.

Great for families and beginners!

Registration price includes ski lessons and race entry:

$15 for TTA Members

$20 for non-TTA Members

$45 for a family (up to four people)

Register here.

Need skis? Beemuns in Soldotna is offering a discount on rentals.

Registration will be refunded if the event is canceled due to low snow. Watch the Tsalteshi Facebook page for cancellation updates.

"Tsalteshi," meaning "Black Stone Axe Ridge," is the Dena'ina name for the hillside on which Tsalteshi sits.