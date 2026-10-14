Kenai Sports Swap
Kenai Sports Swap
The Kenai Central High School Nordic ski team is hosting its annual sports swap fundraiser. Items for sale or donation can be dropped off Friday evening, October 23rd, between 4:00 and 7:00pm, or Saturday, October 24th between 8:00 and 10:00 am.
Kenai Central High School
10:00 AM - 02:00 PM on Sat, 24 Oct 2026
Event Supported By
Kenai Central High School Nordic Ski Team
907-283-2148
KDavis2@kpbsd.k12.ak.us
Artist Group Info
kdavis2@kpbsd.k12.ak.us
Kenai Central High School
9583 Kenai Spur HwyKenai, Alaska 99611-7802
3017175329
kdavis2@kpbsd.k12.ak.us