KPTU Fly Lab
KPTU Fly Lab
Join the Kenai Peninsula chapter of Trout Unlimited for a free, beginner-intermediate fly-tying class! Are you interested in getting into fly fishing, long-time angler, looking to meet others interested in the hobby? Join us, all skillsets welcome! Class is in the left room at Kenai Main Street Tap.
Main Street Tap in Kenai.
Tickets: $15.00 or $20.00 at the door.
02:00 PM - 11:59 PM on Sun, 29 Nov 2026
Event Supported By
Kenai Peninsula Trout Unlimited
9073984216
daveatcheson@hotmail.com
Artist Group Info
david.atcheson@tu.org
Main Street Tap in Kenai.