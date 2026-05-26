Pop-up Roller Rink
ROLL CALL! Soldotna Parks & Recreation is turning the Soldotna Ice Arena into a roller rink for one night only THIS FRIDAY. Tell your friends and bring the whole crew.
Soldotna Ice Arena, 538 Arena Ave, Soldotna, AK 99669
May 29 | 6–8 PM
FREE
Roller skates + rollerblades welcome. HELMETS STRONGLY ENCOURAGED.
Event Supported By
Soldotna Parks & Rec
9072623151
mrandall@soldotna.org
538 Arena Ave
Soldotna, Alaska 99669