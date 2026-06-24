Tsalteshi Trails has its annual Soldotna Cycle Series mountain bike races Thursdays, July 9-Aug. 13. Choose a 6K or 12K race. All ages and skill level of riders welcome, as long as you can complete a 6K course in an hour. In-person registration and bib pickup starts at 5:45 p.m. and the race starts at 6:15 p.m. Trailheads vary, check Tsalteshi Trails on Facebook for each week's location. Advance registration is open at www.tsalteshi.org. More information at info@tsalteshi.org.